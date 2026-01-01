Оставяме една изправена държава и едно изправено общество, каза служебният министър-председател Андрей Гюров в Гранитната зала на Министерския съвет, където се състоя церемония по предаване и приемане на властта.

Нашето време беше време на постепенност и законност, посочи досегашният премиер Гюров.

Предаване на властта: Кабинетът „Радев“ прие управлението от служебния кабинет „Гюров“

По-рано днес членовете на новоизбрания Министерски съвет с премиер Румен Радев положиха клетва пред 52-рото Народно събрание.

Всички ние, от ляво и от дясно, влязохме в тази сграда, защото българските граждани излязоха по площадите, "защото отказаха да търпят алчността, арогантността и самозабравянето", каза Андрей Гюров. Той отбеляза, че само за няколко месеца служебното правителство е успяло да покаже, че "държавата може да има гръбнак, че може да се говори с имена и властта може да се упражнява с почтеност" и работа, а не като лозунг.

Сега е съвсем нормално обществото да има много високи очаквания към Вашето правителство, особено на фона на тази безпрецедентна подкрепа, която има и в парламента, и в президентството, обърна се Гюров към Радев. Досегашният премиер каза, че срещу служебното правителство е имало много удари, саботажи, откровена ярост от "хората, които възприемаха държавата като инструмент за лично облагодетелстване и в личен интерес".

"Не предавайте гражданите и властта на тези хора, не позволявайте законът да се движи от телефона и не се страхувайте от истината, а от хората, които я премълчават", каза Гюров на новото правителство. По думите му животът на едно правителство не се измерва само в месеци и в години, но и в наследството, което оставя и дали оставя повече свобода, или повече страх. Нашето време беше време на нормалност, почтеност и законност, нека това време да не свърши тук и сега, каза досегашният премиер и пожела на новата изпълнителна власт кураж и непримиримост в името на България.