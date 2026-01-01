Официална церемония по предаване и приемане на властта се проведе в Гранитната зала на Министерския съвет. Правителството на премиера Румен Радев пое управлението от служебния кабинет "Гюров".

"Оставяме една изправена държава и едно изправено общество" - с тези думи думи започна Андрей Гюров, като приветства новото правителство.

"Нашето време беше време на постепенност и законност. Всички ние - от ляво и от дясно, влязохме в тази сграда, защото българските граждани излязоха по площадите, защото отказаха да търпят алчността, арогантността и самозабравянето", посочи Гюров и допълни, че само за няколко месеца служебното правителство е успяло да покаже, че "държавата може да има гръбнак, че може да се говори с имена и властта може да се упражнява с почтеност" и работа, а не като лозунг.

"Сега е съвсем нормално обществото да има много високи очаквания към Вашето правителство, особено на фона на тази безпрецедентна подкрепа, която има и в парламента, и в президентството", обърна се Гюров към Радев. Досегашният премиер каза, че срещу служебното правителство е имало много удари, саботажи, откровена ярост от "хората, които възприемаха държавата като инструмент за лично облагодетелстване и в личен интерес".

"Не предавайте гражданите и властта на тези хора, не позволявайте законът да се движи от телефона и не се страхувайте от истината, а от хората, които я премълчават", каза Гюров на новото правителство.

По думите му животът на едно правителство не се измерва само в месеци и в години, но и в наследството, което оставя и дали оставя повече свобода, или повече страх. "Нашето време беше време на нормалност, почтеност и законност, нека това време да не свърши тук и сега", каза досегашният премиер и пожела на новата изпълнителна власт кураж и непримиримост в името на България.

БТА

Вярвам, че нашето правителство е първа стъпка в установяването на стабилно, стратегически ориентирано управление на България с един хоризонт – модерното развитие на България като съвременна европейска държава. Това заяви от своя страна новоизбраният министър-председател Румен Радев. В изказването си пред досегашните и новоизбраните министри той отбеляза, че правителството ще работи и за гарантиране сигурността и благоденствието на българските граждани с ясни ценности – демокрация, свобода, солидарност и справедливост.

Радев поздрави служебния кабинет за работата по произвеждането на нормални и честни избори, както и за осигуряването на приемственост в институциите. Той благодари и за предоставянето на подробен доклад за актуалното състояние на изпълнителната власт.

По думите на Радев Андрей Гюров е бил призван да изпълнява мисията на служебен премиер в резултат на „злополучни промени на Конституцията, които вкараха България в задънена улица“.

"Знам, че не Ви беше лесно", добави новоизбраният премиер.

Румен Радев пожела на членовете на служебния кабинет здраве и успех в по-нататъшните дейности.

БГНЕС

По-рано Гюров и Радев проведоха индивидуална среща в Министерския съвет преди официалната церемонията, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Служебният премиер е поздравил Радев за успеха на изборите.

Новоизбраният премиер е поздравил досегашния министър-председател за честността на вота. Гюров е предал на Радев доклади и анализи за актуалното състояние и перспективите пред управлението. Подобен анализ е подготвил и всеки един от служебните министри за своя наследник. Радев е получил докладите на всяко едно отделно министерство, информираха от правителствената пресслужба.

БТА

Преди това парламентът избра правителството с министър-председател Румен Радев. Съставът на кабинета беше одобрен със 122 гласа „за“, 70 „против“ и 36 „въздържал се“. Министерският съвет се състои от министър-председател, четирима заместник министър-председатели и 18 министри.

В подкрепа на правителството гласуваха от "Прогресивна България", ГЕРБ-СДС се въздържаха, а ДПС, "Демократична България", "Продължаваме промяната" и "Възраждане" гласуваха "против". Същото беше гласуването по групи и за структурата на кабинета.

След обявяване на резултата, председателят на Народното събрание Михаела Доцова поздрави новоизбраното правителство и пожела: "На добър час на Министерския съвет".

След това членовете на новото редовно правителство положиха клетва пред парламента.