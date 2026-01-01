Минималният срок за изграждане на укрепителните съоръжения в района на свлачището по пътя Смолян – Пампорово се предвижда да бъде около седем месеца след подписване на необходимите строителни документи. Това съобщи инж. Костадинка Миланова от Областно пътно управление – Смолян, по време на обсъждане в Общинския съвет – Смолян на темата за свлачището, което отнесе част от републиканския път в курорта.

Предложението за включване на извънредна точка в дневния ред, свързана със свлачището в местността „Райковски ливади“, е внесено от общинския съветник Иван Френкев. Той настоя съветниците и обществеността да получат актуална информация за причините за активизирането му, предприетите мерки и планираните укрепителни дейности.

Кметът на Смолян Николай Мелемов припомни, че още на 1 май е бил свикан кризисният щаб и е обявено бедствено положение. „Още на следващия ден беше възстановено електричеството и газоснабдяването. Инициирах среща с министъра, с учени, геолози от УАСГ и „Геозащита“, за да поставим стъпките, които трябва да бъдат извършени от специалистите и държавата“, каза Мелемов. Той уточни, че общината е поела ангажимент да чакълира обходния път, а ВиК вече е подменило водопровода в района.

Костадинка Миланова заяви, че вече са извършени проучвания и вчера е получено становището от „Геозащита“ – Перник. Подготвя се и договор за възстановяване на всички компрометирани участъци по обходните републикански пътища – през Превала и Рожен. Тя допълни, че минималните срокове за възстановяване на пътя в района на свлачището се предвиждат да бъдат седем месеца след подписване на протокол 2А.

Областният управител на Смолян Георги Пепеланов заяви, че институциите работят в пълна координация и почти ежедневно са на терен. „Успокоителното е, че с повишаването на температурите теренът започва да се изсушава и няма води, които да слизат отгоре. За мен причината за свлачището е преовлажняване от снеготопенето и валежите“, каза Пепеланов. Той увери, че водоемът на ВиК, който се намира в района, е проверен и е изправен, а в момента се работи и по възстановяване на електрозахранването. Предстои да бъдат премостени 20-киловолтовите кабели, които са много важни за курорта. Очаква се работата да приключи до около 20 дни.

Обсъден бе и вариант за използване на алтернативен общински път под свлачището, предложен от хотелиери в Пампорово. Според Пепеланов трасето е по-дълго и част от него е затрупано от свлачището.

„Да успокоя хотелиерите – ако се мине към варианта с горния път, до 10-15 дни може да стане. Няма напрежение и не бива да има напрежение по отношение на туризма. Туристите са добре дошли в Смолянска област, всички атракции работят“, заяви Георги Пепеланов.

Геологът Андрей Тахчийски, участвал в предишни проучвания в района, заяви, че три са свлачищата там, които могат да се обединят в едно с площ от около 75-80 декара. Той подчерта, че най-вероятната причина за активизирането е преовлажняване. Тайхчийски е съавтор на геоложкия доклад за сградата, наречена „бетонен скелет“. „Детайлно проучване направихме, сградата е фундирана изцяло на скална основа. Още тогава установихме че там започва дребно свлачище, което може да се активизира когато стане водонасищане. Глината е предпоставка за формиране на плъзгателна повърхнина. Причините са класически, като се добавя и наличието на пласт „мазна“ глина“, добави той.

На територията на община Смолян през последните 20-25 години са регистрирани 25 свлачища, като това не са всички. Според него е много трудно да се прави мониторинг на свлачищата.