Осем американски войници са били ранени, след като военният камион, с който са пътували, се е преобърнал на път в северозападна Полша, съобщи TVP World. 

Инцидентът е станал в четвъртък сутринта (28 май) по време на придвижване между селата Чертин и Студница в Западнопоморското воеводство.

Полските медии информират, че на място са били изпратени екипи на спешна помощ и военна полиция. Най-малко един от пострадалите американски военнослужещи е бил евакуиран с хеликоптер заради съмнения за травма на гръбначния стълб.

Военен говорител е заявил пред полското издание „Куриер Шчечински“, че общо четирима войници са били приети в болница, докато останалите са получили медицинска помощ на мястото на катастрофата.

Причините за инцидента се разследват, но според предварителната информация камионът се е преобърнал, след като е излязъл върху банкета на пътя.

 
 

БГНЕС
