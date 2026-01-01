Осем американски войници са били ранени, след като военният камион, с който са пътували, се е преобърнал на път в северозападна Полша, съобщи TVP World.
Инцидентът е станал в четвъртък сутринта (28 май) по време на придвижване между селата Чертин и Студница в Западнопоморското воеводство.
Amerykańscy żołnierze ranni w wypadku pod Drawskiem Pomorskim. Osiem osób zostało poszkodowanych, jedna w stanie ciężkim została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala w Gryficach.https://t.co/nXDyuxsEJf— tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) May 28, 2026
Полските медии информират, че на място са били изпратени екипи на спешна помощ и военна полиция. Най-малко един от пострадалите американски военнослужещи е бил евакуиран с хеликоптер заради съмнения за травма на гръбначния стълб.
Военен говорител е заявил пред полското издание „Куриер Шчечински“, че общо четирима войници са били приети в болница, докато останалите са получили медицинска помощ на мястото на катастрофата.
Причините за инцидента се разследват, но според предварителната информация камионът се е преобърнал, след като е излязъл върху банкета на пътя.