Девет от новоизбраните членове на Министерския съвет са депутати от парламентарната група "Прогресивна България", пише в информация, публикувана на интернет страницата на Народното събрание (НС).

Това са премиерът Румен Радев, вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев; вицепремиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев, вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, както и министрите – на отбраната Димитър Стоянов, на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова, на туризма Илин Димитров и на младежта и спорта Енчо Керязов.

Според чл. 68 алинеи 1 и 2 от Конституцията народните представители не могат да изпълняват друга държавна служба или да извършват дейност, която според закона е несъвместима с положението на народен представител. Народен представител, избран за министър, прекъсва пълномощията си за времето, през което е министър. В този случай той се замества по определен от закона ред.

По-рано днес НС избра премиера и одобри структурата и състава на кабинета "Радев".