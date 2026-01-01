България вече има редовна власт. Румен Радев е новият премиер на България, реши Народното събрание със 124 гласа „За“, "против" бяха 70 народни представители, въздържаха се 36 депутати.

Народното събрание избра "Прогресивна България" да поеме управлението на страната.

Депутатите одобриха структурата на проектокабинета, предложена от избрания за премиер Румен Радев. "За" бяха 124 народни представители, 70 гласуваха "против", 36 се въздържаха. Съставът на кабинета бе одобрен със 122 гласа „за“, 70 „против“ и 36 „въздържал се“.

Членовете на новоизбрания Министерски съвет с премиер Радев положиха клетва пред 52-рото Народно събрание.

„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се.“

Кабинетът „Радев“ се състои от министър-председател, четирима вицепремиери и 18 министри. Предложената структура се различава с едно министерство по-малко от традиционната до момента структура на Министерския съвет.

След клетвата на новия кабинет предстои церемония по предаване на властта в Министерския съвет и по министерства.

Благодаря на българските граждани, които с вота си сложиха край на политическата криза. С тези думи започна изказването си пред депутатите Радев преди гласуването.

"Ще разчитаме на вашия опит, на вашата преценка, на критика и алтернативни предложения", каза той от парламентарната трибуна.

Нямаме илюзии за кризите и изпитанията, които стоят пред правителството, което след малко ще търси вашата подкрепа – галопиращи цени, бюджет, липсващи реформи, тежка глобална енергийна криза и ескалиращи конфликти, каза той. По думите му, резултатът ще зависи от ефективното взаимодействие между правителството и Народното събрание.

Нашето мнозинство ни дава възможност да приемаме сами нашите предложения за законопроекти, но ние ще отчитаме градивния принос на опозицията, каза той.

Радев допълни, че още в понеделник ще внесат предложения за галопиращите цени и за промени в Закона за съдебната власт.

В четвъртък президентът Илияна Йотова връчи на кандидата за министър-председател на "Прогресивна България" Румен Радев първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. Той прие папката и върна мандата изпълнен, като веднага представи структура и състав на проектокабинет с четирима вицепремиери и 18 министри.