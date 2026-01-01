Евтим Милошев е български продуцент, медиен мениджър и обществено ангажирана личност с дългогодишен принос към развитието на българската медийна, културна и обществена среда.

Роден е на 2 май 1968 г. в гр. София. Завършва висшето си образование в Университета по архитектура, строителство и геодезия, а впоследствие специализира режисура на игрален филм в Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“.

Професионалният му път започва в Българската национална телевизия в периода на ключовите обществени и медийни промени в България, а през годините се утвърждава като една от разпознаваемите фигури в българската аудио-визуална индустрия и културен живот.

Като продуцент и режисьор реализира значими телевизионни, филмови, сценични и обществени проекти за всички национално представени телевизии, както и редица благотворителни и културни инициативи с обществено значение.

Евтим Милошев е сред учредителите на Асоциацията на филмовите и телевизионните продуценти в България и дългогодишен неин председател, с активен принос към развитието на българската телевизионна и филмова индустрия и усъвършенстването на професионалната среда в сектора.

През периода 2024–2025 г. заема поста служебен министър на туризма на Република България в служебни правителства.

За своя принос към българската култура и обществен живот е удостоен с редица престижни отличия, сред които „Златен век“ на Министерството на културата, Почетния знак на Президента на Република България, наградата „Златно перо“ и други.