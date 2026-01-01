Кандидат за министър на вътрешните работи – Иван Петев Демерджиев:

Иван Демерджиев е на 50 години, юрист с богат опит в правото и държавното управление. Кандидат от 9 МИР Кърджали.

В периода 2022 – 2023 г. заема постовете заместник министър-председател и министър на вътрешните работи в двете последователни правителства на Гълъб Донев. През 2021 г., е служебен министър на правосъдието и заместник-министър в същото ведомство. Професионалната му кариера е тясно свързана с адвокатурата – той е дългогодишен член на Адвокатска колегия – Пловдив, като в периода 2019 – 2021 г. е неин председател. Управител и съдружник е в адвокатско дружество с експертиза в търговското, гражданското и административното право.

Завършва висшето си образование в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, където придобива магистърска степен по „Право“. Специализира в процесуалното представителство по сложни търговски дела, несъстоятелност и вещно право.

Владее руски и немски език.

Женен, с две деца.