Политическите сили в парламента очертаха очакваните позиции преди гласуването на новия кабинет – от „Прогресивна България“ дадоха положителна оценка за структурата и състава на правителството, докато опозицията отправи критики към част от номинациите и начина на формиране на кабинета.

Константин Проданов "Прогресивна България"

Днес сме свидетели на нещо, което в политическия живот е рядкост - представяне на кабинет, зад който стои ясна философия, последователна логика и преди всичко уважение към гражданите на тази страна. Днес пред нас стои за одобрение не просто списък с имена, а ясен, прагматичен и компетентни екип, който има капацитета да преведе България през глобалните процес. Това заяви при обсъждането на проектокабинета "Радев" Константин Проданов от парламентарната група "Прогресивна на България" . Той заяви подкрепата на групата за структурата и състава на предложения кабинет.

Проданов обясни, че подходът при съставяне на този кабинет е бил безкомпромисен и е следвал прост принцип - търсел се е точният човек за поста, а не пост за човека; водещи критерии са били професионализъм и непоклатим морален компас. Обърна специално внимание на финансово-икономическия екип с подчертана чувствителност към социалната тематика.

Този състав на кабинета за нас означава първо - летящ старт чрез способността още от ден първи да се влезе в ефективното управление на държавата, обясни Константин Проданов. На второ място, по думите му, означава край на безвремието, пречупване на институционалния блокаж. На следващо място отбеляза реформаторски капацитет, ясна воля за необходими структурни реформи. Както и стабилност, изтъкна депутатът като подчерта, че това е заявка за пълен четиригодишен мандат.

Божидар Божанов ДБ

Българските граждани дадоха мандат на една политическа партия за демонтиране на модела на завладяната държава. Мандат не за празни приказки, а за отдавна закъснели смели реформи в затлачени системи.За съжаление, на база представения състав на МС, на заявките и на липсата на такива, както и на действията на мнозинството дотук, имаме всички основания да сме скептични дали този мандат от българските граждани ще бъде изпълнен. Това каза Божидар Божанов от ДБ по време на дебатите преди гласуването на кабинета на Румен Радев.

Защото едва ли ще видим смели реформи от опитни бюрократи, които вероятно са участвали в затлачването на редица публични системи. Зад някои министри надничат стари кръгове от икономически интереси, от ИТН, които бяха изхвърлени от българските граждани, но намират своето място в българския кабинет, допълни Божанов.

Длъжни сме да пожелаем успех на правителството, защото ако то успее, ще е успех за България.

Ще бъдем силна опозиция, не десктруктивна, не креслива, няма да атакуваме малките неволни грешки. Но ще различаваме грешките от съзнателното потъпкване на обществения интерес. Ще се противопоставяме остро на всички опити за дозавладяване на държавата, каза още Божанов.

Костадин Костадинов "Възраждане"

Историята не започва днес и няма да свърши утре. С тези думи лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов започна изказването си от парламентарната трибуна преди Народното събрание да гласува кабинета "Радев", припомняйки реч на кандидата за премиер Румен Радев от месец май миналата година, когато беше действащ президент. Костадинов припомни предложението на Радев за референдума за еврото. Няма нещо, с което да не съм съгласен в тази реч. Само че доверието беше загубено през последните години, кандидатът за министър-председател Румен Радев каза, че политическата криза свърши, аз не съм съгласен. Не виждам как ще се възстанови това доверие, при положение че през 2025 година Румен Радев говори едно, а през 2026 година съвсем различно, заяви Костадинов и попита: Как може да кажем, че политическата криза е свършила, след като подмятанията продължават.

Няма как да има суверенитет без суверенна финансова система. Парите са след хората, а нашите пари не са наши. Ние ползваме чужда валута. България вече не е независима държава, заяви лидерът на „Възраждане“ и попита каква реална ползва е получила България от съюзите, в които членува.

Нищо не чухме за демографската катастрофа, отбеляза още той и попита как ще намалим дълга като теглим нов дълг, визирайки речта на Румен Радев от днес.

За последните 9 години Радев е най-информираният човек в държавата, каза още Костадинов, подчертавайки че изказванията, че тепърва правителството ще прави анализ на финансите на България подценяват интелекта на гражданите.

"Възраждане" няма да подкрепи правителството, заяви Костадин Костадинов.

Велислав Величков "Продължаваме промяната"

ПП е опозиция - такава роля ни отредиха българските избиратели. Искам да се обърна лично към Румен Радев - искам да ви кажа: хората дадоха много големи надежди на това да предложите правителство, което да отразява цялото многообразие, с авторитет, честност и почтеност на кандидатите. Не миждам такива хора в списъка. Виждам странен миш-маш от неизвестни хора, с неизвестна експертиза и обвързани с предишни управления. От ИТН ли взехте домовата книга, че взехте трима министри от партия, катастрофирала на изборите и с нулево обществено доверие? Това каза Велислав Величков от Продължаваме промяната преди гласуването на кабинета на Румен Радев в парламента.

Министърът на земеделието е с меко казано спорна биография, допълни Величков. Относно съдебната реформа - очаквахме да видим авторитетно име, познат и доказан, с мнение и позиция. Вчера колеги ме питаха кой е министърът на правосъдието Николай Найденов - той е бил главен секретар на ВСС по времето на Цацаров, - човек без мнение и позиция, която очакваме да прави съдебна реформа, допълни Величков. Найденов не е имал никакъв досег със съдебната система, как ще се пребори с олигархията, която стои зад и вътре в съдебната система, попита още депутатът от ПП.

Това не е правилно, това е грешна стъпка и пореден фал старт. Ако искате да разградите мафиотският модел в държавата и да освободите съдебната система от зависимостите, трябва да го докажете с дела, а не с клишета, заръча Величков.