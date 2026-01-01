Енчо Керязов е министър на младежта и спорта в проектокабинета на Румен Радев. Това стана ясно днес, след като лидерът на "Прогресивна България" върна първия проучвателен мандат за съставяне на правителство на президента Илияна Йотова.

Керязов е световноизвестен артист и общественик с мащабен принос към българската култура и спорт. Понастоящем е заместник-кмет на Община Ямбол втори мандат, създател на фондация „Енчо Керязов“ за подкрепа на талантливи деца и продуцент на престижния международен спектакъл „Нощ на звездите“.

Преди политическата си кариера постига глобален успех като еквилибрист и национален състезател по спортна акробатика. Носител е на множество висши отличия, сред които „Сребърен клоун“ от фестивала в Монте Карло, Почетен знак на Президента на Република България и наградата „Златен век“.

Завършва висшето си образование в НСА „Васил Левски“.

Владее руски и английски език. Семейно положение - разведен.