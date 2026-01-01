На добър час и успех на новото правителство, всички очакваме бързи резултати - това бяха първите думи на президента Илияна Йотова, след като правителството на Румен Радев положи клетва в парламента.

България има редовна власт: Кабинетът „Радев“ пое управлението, новите министри положиха клетва

"Ние, българските граждани, очакваме да бъдат изпълнени не просто предизборните обещания, а и това, което чухме от вече министър-председателя на България господин Радев. Аз няма да правя оценка на това, което чух в пленарна зала, защото всяка една парламентарна група е суверенна и сама е решила какви да бъдат посланията от Народното събрание. Но няма как да не направи впечатление, че в нито едно от изказванията, на опозицията най-вече, нямаше оспорване на програмата, която представи господин Радев. Това са най-важните приоритети, които стоят за решаване. Ще се започне с бюджета за 2026 г. и най-важното, което чух аз, е, че още в понеделник ще бъде внесен пакет от закони, свързани с намаляване на цените, с ограничаване на инфлацията и първият закон за ремонт в съдебната система", посочи Йотова.

Тя предупреди новата власт, че ще се сблъска с много подводни камъни в различните министерства, "които са от години".

"Трябва да започнат работата си с един много сериозен анализ какво заварват и ситуацията, която виждат, за да се предприемат освен дългосрочни, но и краткосрочни мерки. Аз познавам една не малка част от вече министрите на България, работила съм с тях в различно качество и те имат професионалния багаж зад себе си, имат и куража да управляват", допълни държавният глава и уточни, че няма резерви към министрите, които познава.

„Прогресивна България“ се въздържа да създаде комисия за имуществото на Пеевски

По думите ѝ по-важни са законите, а не комисии срещу един или двама души.

„В общата ни работа с господин Радев много пъти сме виждали колко негативни резултати има, когато се прави законодателство и комисии срещу един или двама души. Ние го изпитахме върху гърба си и с промените в Конституцията. За нас е по-важно да се приемат сериозни закони, които да слагат еднакви правила за всички. Когато има такива правила, всеки, който трябва да отговаря пред държавата и българския народ, естествено, че ще носи своята отговорност“, коментира още президентът и призова политиката да се води с факти, а не с внушения.