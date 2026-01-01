Акредитацията на медиите за отразяване на парада по случай Деня на победата, ситуацията с ограниченията на полетите в Южна Русия и отношенията с Европейския съюз бяха основните теми на брифинга на прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков днес.

Руският президент Владимир Путин планира днес редовно заседание с постоянните членове на Съвета за сигурност.

Държавният глава ще връчи и Ордена „Жуков“ на Президентския полк по повод 90-годишнината на подразделението.

Тази вечер Путин ще проведе разговори с беларуския президент Александър Лукашенко, които ще продължат на работна вечеря, предаде ТАСС.

Традиционният прием по случай Деня на победата в Москва за чуждестранни гости и официални лица ще се проведе „в обичайния формат“.

Песков определи като невярни твърденията, според които Кремъл е отнел вече издадени акредитации на чуждестранни журналисти за парада на 9 май.

Говорителят обясни, че тазгодишният парад на Червения площад ще бъде в ограничен формат, поради което е намален и броят на журналистите.

„Получихме много заявки от чуждестранни медии за присъствие на парада. Но тъй като цялата церемония тази година е ограничена, ограничен е и броят на журналистите“, каза Песков.

Той подчерта, че „нито един журналист не е бил лишен от акредитация“.

На парада ще работят телевизионни екипи, кореспонденти от кремълския пул и чуждестранни медии, които редовно отразяват дейността на руския президент.

„Журналистите, които ще присъстват, са акредитирани и уведомени. Повечето от тях ще осигуряват телевизионното излъчване. Ще има голям брой телевизионни специалисти, кремълският пул и международни медии, които редовно отразяват президента в Русия“, заяви Песков.

Той повтори, че „никой не е лишен от акредитация“ и че международните агенции ще получат видеосигнал от събитието.

„Няма ограничения за получаването на информация или видеоматериали от парада“, допълни говорителят.

Путин е готов за преговори с всички, включително с Европейския съюз, заяви Песков.

„Той многократно е говорил за това“, каза говорителят.

Според него именно Брюксел е инициаторът за пълното прекъсване на отношенията с Москва.

„Руската страна не е инициатор на пълното прекъсване на отношенията. Това беше инициатива на Брюксел и някои европейски столици“, заяви Песков.

Той подчерта, че Русия няма сама да инициира контакти с ЕС, но е готова за диалог дотолкова, доколкото Европа е готова за това.

„Да, ще бъдем готови да напреднем в диалога си в степента, в която европейците са готови. Но, както Путин многократно е казвал, предвид позицията, която Европа зае, ние сами няма да инициираме подобни контакти“, подчерта Песков.