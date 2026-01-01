Руският президент Владимир Путин предложи прекратяване на огъня в Украйна на 9 май – датата, на която Русия отбелязва победата на Съветския съюз над нацистка Германия във Втората световна война, съобщи Кремъл.

В телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп, Путин е заявил, че е готов „да обяви прекратяване на огъня за времето на честванията на Деня на победата“, съобщи дипломатическият съветник Юрий Ушаков пред журналисти.

„Тръмп активно подкрепи тази инициатива, отбелязвайки, че празникът символизира нашата обща победа“, заяви Ушаков. |