До 10 дни максимум ще бъде направено така, че пътят да може да бъде пуснат – тоест ще бъде обезопасен, ще се направи допълнителна ограда, мрежа, която да е върху ската, и движението ще бъде пуснато – това обяви на брифинг в Министерството на регионалното развитие и благоустройството министър Иван Шишков за ситуацията със свлачището при тунел „Железница“, блокирало движението по АМ „Струма“ между Симитли и Благоевград.

Тунелът е затворен от април, което създава неудобство за пътуващите към София. В неделя Шишков направи проверка на място, която по думите му е установила, че по укрепването на обекта изобщо не се работи. Във връзка с инцидента министърът инициира среща с представители на Агенция „Пътна инфраструктура“ и фирмата изпълнител.

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„Това, което искахме да получим като съгласие, го получихме, ако не тази неделя, до другата седмица, пътят ще бъде отворен. Вярвайте ми, че при „Железница“ няма да има проблем с движението“, категоричен бе Шишков.

"Най-странно е твърдението, че проектът към момента е такъв. Не е нужно човек да е инженер, виждате последствията от един среден дъжд, очевидно на много места има проблеми с проектирането. Некачествените проекти също спомагат за лошото изпълнение на пътищата. По-добре е да имаме пътища и да живеем по европейски, а не да имаме сензации", добави Шишков.

По думите му, ако се окаже, че безхаберно не са поддържани скатът и пътят, това е смущаващо. „Знаете колко пари се раздадоха, договорите от 2024 г. за текущо поддържане. Както виждате, всеки ден излизат различни проблеми. За съжаление, всички ставаме жертва на това отношение, плащаме процеса“, коментира още министърът.

„Със строителите отворихме темата и ги оставихме да си помислят за „Хемус“, моето предложение е започване на строежа по старите цени, след това договаряме адекватни цени. Надявам се строителният бранш да е разбрал, че инерцията и това поведение, което държавата имаше с тях, вече не е същото, ние няма да си позволим повече да раздаваме пари. Няма фронт за строителство, защото държавата е била виновна, но те са взели едни пари и с имали възможност тези пари да се инвестират по друг начин. Сега тяхната инвестиция трябва да се върне при държавата“, каза още регионалният министър.