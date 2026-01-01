Напускането на Георги Кандев като главен секретар на МВР е много ясен и тежък знак за начина на управление, написа съпредседателят на „Да, България“ и народен представител от „Демократична България" Ивайло Мирчев във фейсбук профила си.

По-рано главният секретар на МВР Георги Кандев обяви, че напуска министерството.

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Очевидно той не е имал реална свобода да действа. И очевидно не е бил оставен на поста заради волята на настоящото ръководство, а по-скоро под натиска на общественото мнение, което видя в действията му опит за професионализъм и съпротива срещу старите зависимости, посочи Мирчев.

Едно е пиарът, друго са реалните действия. Това е големият проблем на това правителство - говори за ред, контрол и държавност, но когато трябва да се действа, виждаме отстъпление, коментира той.

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Ивайло Мирчев посочи, че случаят „Кандев“ не е кадрови епизод. Той е предупреждение, че МВР отново се връща под политически и задкулисен контрол, а последиците от това ще бъдат сериозни - за сигурността на гражданите, борбата с престъпността и за доверието в държавата, добави той.