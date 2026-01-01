Експеримент с автобус на градския транспорт в София на мястото на катастрофата на ул. „Челопешко шосе“, при която загинаха четирима души, проведоха от Европейския център за транспортни политики.

Целта на експеримента беше да покаже, че няма грешка в действията на шофьора от градския транспорт и че той не е имал видимост към насрещното платно. Автобусът се движеше по същия маршрут, по който се е движил и този от катастрофата – от столичния квартал „Ботунец“ към „Ботевградско шосе“.

Заради счупен гръбнак: Отложиха мярката на единия обвиняем за инцидента на „Челопешко шосе“

На кръстовището на улицата, свързваща „Челопешко шосе“ и „Ангел Маджаров“, автобусът зави наляво и премина през платното за движение към кв. „Ботунец“, по което са се движили двете коли от катастрофата. Експериментът се проведе в приблизителния час на катастрофата.

При скорост от 150 км/ч, 200 метра се изминават за 4–5 секунди, а скоростта на колите най-вероятно е била над 200 км/ч. Човешкото око не може да възприеме толкова бързо движещ се обект за толкова кратко време, каза Диана Русинова, председател на Европейския център за транспортни политики. Тя допълни, че в района растителността е много висока, което допринася за лошата видимост.

НАП проверява доходите на шофьорите от катастрофата на ул. „Челопешко шосе“

Вальо Стефанов, ръководител "Транспорт" на частния превозвач, от който е и пострадалият водач на автобус 119, коментира пред БНТ, че това е един от техните „най-добри водачи – и като професионалист, и като човек“.

„И за жалост, на хубавите хора се случват понякога и такива нещастия. Иначе той работи при нас от девет години, 61-ви набор е, миналата година се пенсионира, остана да работи, има сили човекът. Но не знам вече. Физически е здрав, добре е, но емоционално е под всякаква критика. Аз от 40 години съм в „Столичен автотранспорт“, на много катастрофи съм присъствал. Но такова нещо, такова чудо, с тези жертви, бога ми, аз не съм виждал“, каза Стефанов.

Правят карта на местата за гонки и рисковите пътища, ускоряват връчването на фишове

Катастрофата, при която загинаха четирима души, стана между автобус и две коли на „Челопешко шосе" в София на 5 май вечерта. Според разследващите първоначалните изчисления сочат, че скоростта на двата леки автомобила, участвали в инцидента, е била между 104 и 150 км/ч, като предстоят експертизи за точното ѝ установяване. Към момента доказателствата сочат, че вина за настъпилото пътнотранспортно произшествие имат водачите на леките автомобили, а шофьорът на автобуса е спазвал всички правила за движение по пътищата, обяви заместник градският прокурор на София Ангел Кънев.

Според събраните доказателства вероятно става въпрос за гонка между двете коли. Текат разпити на свидетели, преглеждат се и видеозаписи. Взети са и ДНК проби и отпечатъци.