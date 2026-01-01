Софийският градски съд не разгледа искането на прокуратурата за определяне на мярка за неотклонение на Васил Филипов – единият от обвиняемите за катастрофата на „Челопешко шосе“, при която загинаха четирима души.
Причината е, че той се намира в болница и не може да присъства на съдебното заседание поради здравословното си състояние. Филипов е настанен в клиника по неврохирургия и се подготвя за операция поради множество травматични увреждания на гръбначния стълб.
Адвокатите му заявиха пред медиите, че той е със счупен гръбнак.
На 9 юни в 10:00 часа ще бъде разгледана мярката за неотклонение на втория задържан за катастрофата. Заседанието ще се проведе в болнична стая в „Пирогов“, където той се намира.
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Event Timeline
05 Jun 2026
Тежка катастрофа на „Челопешко шосе“ в София отнема живота на четирима души след сблъсък между два леки автомобила и автобус
06 Jun 2026
Прокуратурата съобщава, че инцидентът е предизвикан от незаконна гонка между два автомобила, движещи се с над 150 км/ч
08 Jun 2026
Софийският градски съд отлага заседанието за определяне на мярка за неотклонение на обвиняемия Васил Филипов, тъй като той е настанен в болница със счупен гръбнак
09 Jun 2026
Предстои разглеждане на мярката за неотклонение на втория задържан по случая в болница „Пирогов“.