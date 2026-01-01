Детската кухня в Смолян възобновява работа, след като бяха отстранени констатираните при проверка нередности.

БТА

Това съобщи заместник-кметът Марин Захариев. Работата на детската кухня беше временно преустановена след проверка на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), при която бе установено, че обектът не разполага с необходимата регистрация по Закона за храните.

БАБХ спря дейността на детска кухня в Смолян

След предприемане на необходимите действия дейността на кухнята е възобновена. Марин Захариев посочи, че от БАБХ са дали инструкции, които са спазени. На този етап кухнята се помещава в Детска градина „Буратино“ в Смолян.

БТА

БТА

Детската кухня обслужва деца от Смолян и населените места в общината, като осигурява ежедневно безплатно хранене за най-малките жители на региона.