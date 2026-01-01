Бус се преобърна след катастрофа на автомагистрала "Тракия", съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Няма сериозно пострадали участници в катастрофата, възникнала към 16:00 ч. днес в района на 138-и км на автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас. По предварителни данни са се ударили микробус и лек автомобил с чуждестранни регистрации.

След сблъсъка бусът преминал през мантинелата и се обърнал в крайпътна канавка, а колата спряла в аварийната лента.

Водачите са тествани за употреба на алкохол, резултатите са отрицателни.

Движението в участъка на произшествието не е възпрепятствано, на място има полицейски екипи.