Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще се срещне с петима кметове от района на Ямбол във връзка с разполагането на осем американски самолета-цистерни на авиобаза "Безмер".

Срещата е организирана от областния управител, като на нея ще присъстват и заместник-командирът на Военно-въздушните сили бригаден генерал Димитър Георгиев и министърът на спорта Енчо Керязов, предава NOVA.

След като парламентът одобри разполагането на самолетите, градоначалниците от района излязоха с позиция, в която заявяват своето несъгласие с това решение. Според тях това може да създаде допълнителни рискове в региона.

Хората от Безмер вече започнаха подписка против американските цистерни, заплашиха и с блокиране на пътя до авиобазата.