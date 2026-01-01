Два автомобила катастрофираха на обходния път в Смолян, преди Ритейл парка. Движението в района на пътното произшествие е затруднено и се регулира от полицейски служители. На място е изпратен и екип на Центъра за спешна медицинска помощ.

По първоначална информация при инцидента е пострадал водачът на лекия автомобил „Хюндай“, на когото е оказана медицинска помощ, казаха от Областната дирекция на МВР.

Катастрофа затруднява движението на пътя Асеновград-Смолян

Причините за катастрофата се изясняват. Полицията извършва оглед на местопроизшествието.

По думите на водача на другия автомобил – джип, той е спрял в едната пътна лента с намерение да отиде до склад за строителни материали. В този момент движещият се зад него лек автомобил се е ударил челно в задната част на джипа.