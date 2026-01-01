Издаден е акт на собственик, чието куче е преследвало диви животни на територията на Национален парк „Рила“, съобщиха от парковата дирекция. Нарушението е установено при акция на парковата охрана от парков участък „Якоруда“ след постъпил сигнал за извършване на ловна дейност.

Проверката е извършена на 17 юли в местността Грохот. При нея е установено, че ловно куче преследва диви животни. Собственикът му е установен, а срещу него е съставен акт за административно нарушение.

По време на акцията парковата охрана е съставила и два предупредителни протокола на други лица с указание да не извършват ловна дейност в Национален парк „Рила“. Те са били проверени, докато са се придвижвали с автомобили, оборудвани с клетки за кучета, като в една от тях е открито ловно куче. Установено е, че лицата са регистрирани ловци, но при проверката на автомобилите не са открити оръжия и боеприпаси.

От Дирекция „Национален парк Рила“ напомнят, че преследването на дивите животни и извършването на ловна дейност в границите на парка са недопустими и представляват нарушение на режима на защитената територия.

Преди седмица бяха установени нерегламентирано навлизане на моторни превозни средства и събиране на боровинки без необходимото разрешително на територията на Национален парк „Централен Балкан“.