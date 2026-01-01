Очаква се до месец да бъде готов техническият проект за изграждане на липсващите 8 км от пътя между Струмяни и Граничния контролно-пропускателен пункт „Клепало“, след което ще започнат дейностите по реално изграждане на пункта и цялата довеждаща инфраструктура. Това обяви в Благоевград заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Десислава Георгиева на пресконференция по проект „Изграждане на нов ГКПП „Струмяни – Берово“ (Клепало) между България и Северна Македония, организирана от областния управител Васил Трендафилов.

Участие в нея взеха още кметове от региона, експерти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенция „Пътна инфраструктура“, Агенция „Митници“, представители на регионални държавни структури и др.

„Зелена светлина“ за новия ГКПП Струмяни – Берово

Зам.-министър Георгиева напомни, че през месец април бяха одобрени екологичните процедури за пункта, които дават „зелена светлина“ за строителство на съоръженията на граничното съоръжение, свързаната с него инфраструктура и довеждащия път III-1008 от Струмяни до границата, с възложители Областна администрация Благоевград и Агенция „Пътна инфраструктура“.

Одобрен е Вариант 1 за трасето, който предвижда по-кратко преминаване, по-малък обем строителни дейности и ограничено въздействие върху околната среда, съгласно изискванията за опазване на природата в защитената зона „Кресна – Илинденци“ от мрежата Натура 2000, в която попада част от обекта. „Това е важен за целия граничен регион стратегически проект. В реализацията му ще бъдат вложени 11 млн. евро от Програма ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България и Северна Македония 2021-2027 г., което е 30% от целия ѝ бюджет“, каза още Георгиева.

Заместник-министърът добави, че новият граничен преход ще допринесе за сближаване на общностите от двете страни на границата, ще има добавена стойност за бизнеса и ще доведе до развитие на туризма.

„Убедени сме в полезността на този тип инвестиция. За нас е много важно, че са спазени всички екологични процедури и законови изисквания на Европейската комисия“, каза още регионалният заместник-министър. Десислава Георгиева допълни, че в момента се спазва стриктно заложеният график и всички институции са максимално мобилизирани. Очакванията са пунктът да бъде завършен до края на 2029 г. Търсят се и допълнителни източници на финансиране за пътната връзка, тъй като тя разчита на средства от държавния бюджет. „Ако запазим темпа, ще се справим с указания срок“, подчерта регионалният заместник-министър.

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Граничен пункт „Струмяни-Берово ще осигури връзка между международните транспортни коридори 4 и 8. Проектът предвижда да има обслужващи сгради както в България, така и в Северна Македония за преминаване на пътнически и товарни превозни средства до 3,5 тона. Пунктът ще работи 24 часа, 7 дни в седмицата. Бъдещата площадка обхваща 11 декара площ на 1300 метра надморска височина на стръмен скат, което прави изграждането предизвикателство за изпълнителите.

Новият двустранен граничен пункт, който ще бъде разположен на територията на общините Струмяни и Берово, е стратегически проект по Приоритет 2 „По-свързан трансграничен регион“ на управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Програма Интеррег VI-A ИПП България – Северна Македония. Водещ партньор е Областна администрация Благоевград, определена за бенефициер с решение на Министерския съвет на Република България, а партньор от страна на Република Северна Македония е Управление „Митници“.

Програмата за ТГС между България и Северна Македония се изпълнява с отлични темпове. С подписаните договори през последния месец вече са договорени 108% от средствата по програмата. Това са над 29 млн. евро, които освен граничния пункт, се инвестират в зелена инфраструктура в градовете и подкрепят малкия и среден бизнес. Разплатени са над 22%, което е над 6 млн. евро. и се разчита на мобилизацията на всички бенефициенти за успешно управление.