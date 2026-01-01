Започна заседанието на Министерски съвет.

"Вчера министрите - вицепремиерът Караджов и министър Георгиев присъстваха на церемония в южната ни съседка", с тези думи започна заседанието премиерът в оставка Росен Желязков.

"Вчера беше завършена една дългогодишна сага - отварянето на пътя Рудозем - Ксанти", каза външният министър Георг Георгиев. Това е директна инвестиция в регионите за двете страни, каза още той.

По думите му това е едно много голямо външнополитическо постижение, но и за държавата във вътрешноикономически план.

Припомняме, че във вторник официално беше открит граничният преход, свързващ българския град Рудозем с гръцкия Ксанти, съобщиха от Главна дирекция "Гранична полиция". През него ще преминават леки и товарни автомобили до 3,5 тона.

Първата копка на седмия граничния пункт с Гърция беше направена през януари 2020 г. От българска страна той беше завършен през 2021 г., а от гръцка - към края на 2024 г., но отварянето се отложи няколко пъти поради строеж на прилежаща инфраструктура на гръцка територия.