В 11 часа днес официално беше открит граничният преход, свързващ българския град Рудозем с гръцкия Ксанти, съобщиха от Главна дирекция "Гранична полиция". През него ще преминават леки и товарни автомобили до 3,5 тона.

Първата копка на седмия граничния пункт с Гърция беше направена през януари 2020 г. От българска страна той беше завършен през 2021 г., а от гръцка - към края на 2024 г., но отварянето се отложи няколко пъти поради строеж на прилежаща инфраструктура на гръцка територия, подчертават от "Гранична полиция".

БГНЕС / Гранична полиция

Министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев, министърът на транспорта в оставка Гроздан Караджов, заместник-министърът на регионалното развитие Дора Янкова, областният управител на Смолян Захари Сираков, кметове на общини в Смолянска област и жители на региона присъстваха на символично отваряне днес на граничния преход днес. Пристигна и гръцкият заместник-министър на инфраструктурата и транспорта Христос Димас.

БТА

Това е последната стъпка от продължителен и много важен за регионите и от страна на България и Гърция процес, който финализира свързаността между нашите страни, коментира пред журналисти Георг Георгиев. Според него това е свързано с икономическо благосъстояние, транспортна свързаност, връзки между хората, културен обмен, туризъм и в крайна сметка благосъстояние и за България, и за Гърция. Този процес, благодарение на това правителство, се завършва, допълни външният министър.

Изграждането на граничен пункт при Рудозем бе договорено с българо-гръцко споразумение през 90-те години. Отварянето на трансграничния път е отлагано в продължение на десетилетия, а последните спънки за откриването на трасето бяха свързани със забавяне на строителството на гръцка територия. Завършването на участъка от Димарио до границата отстрани и последната пречка, за да се пусне в експлоатация пътят.

БГНЕС / Гранична полиция

След приемането на България в Шенгенското пространство и по сухопътни граници от 01.01.2025г. отпадна паспортният контрол на граничните пунктове, разположени на границата с Гърция. Въпреки това служителите на РДГП-Смолян продължават да изпълняват своите функционални задължения, като прилагат компенсиращи мерки в граничната зона, заявиха от ГД "Гранична полиция".

БГНЕС / Гранична полиция

Отварянето на пътя Рудозем - Ксанти ще стимулира икономическото развитие на област Смолян, активизирайки туризма и бизнеса от двете страни на границата, коментират представители на Областната и общински администрации в региона.