Турските гранични власти иззеха днес пет кученца от породата померан при опит за нелегалното им прекарване от Турция в България през ГКПП Капитан Андреево – Капъкуле, предаде ТРТ Хабер, позовавайки се на съобщение на турското министерство на земеделието.

Според съобщението кученцата били намерени днес при рутинна проверка, в рамките на която полицейски служители установили наличието на животни под задната седалка на автомобил, опитал да премине на българска територия. От министерството отбелязват, че установените животни не са регистрирани и няма никаква документация, свързана с тях.

След изземането на петте кученца властите са ги предали на приют в Одрин, а на лицата, опитали да ги прекарат нелегално, са наложени административни глоби, се посочва още в съобщението. Турските власти не посочват от каква националност са били хората, направили опита за нелегално прекарване на кученцата.