По какъв маршрут са се движели 11-годишната Наталия и пастрокът ѝ Асен Симеонов, преди да бъдат открити вечерта на 22 юли в село Овчарово? Източници от разследването разкриха информация пред NOVA за движението им.

Движил се по жп линии, крил се в ниви: Шокиращи детайли от преследването на похитителя на Наталия

Всичко започва преди 24 дни в село Константиново край Варна. След като Асен Симеонов пребива майката на детето и чупи ръката ѝ, той нарежда на Наталия да тръгне с него. До снощи двамата се крият и вървят предимно нощем.

NOVA

Открити са на около 60 километра от дома на момичето. Според разследващите често са се движили близко до железопътна линия. През деня се криели в селскостопански ниви или гори, а нощем мъжът търсел храна, крадейки от затворени къщи или малки селски магазини. През последните дни свидетели са ги забелязвали в районите на Синдел, Юнак, Величково и Дългопол.

NOVA

Повдигат четири обвинения на доведения баща пастрока на Наталия, съобщи говорителят на Окръжната прокуратура във Варна прокурор Радослав Лазаров. Асен Симеонов ще отговаря пред Темида за отвличане в условията на опасен рецидив, за противозаконно лишаване от свобода на малолетно лице, за противозаконно нарушаване неприкосновеност на жилището на майката на Наталия и за нанасяне на телесна повреда на жената - Тодорка Петрова.