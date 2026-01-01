МОН обявява на 24 юли третото класиране за прием на ученици в VIII клас в гимназиите в страната.

На 21 юли излезе второто класиране за прием на ученици в VIII клас в гимназиите в страната. След обявяването на резултатите учениците и техните родители можеха видят в кое училище и паралелка са приети.

На първото класиране само в София бяха класирани 9987 кандидат-гимназисти. Резултати излязоха на 14 юли, а записването преди второ класиране продължи до 17 юли. Записването след второ класиране стана на 22 и 23 юли.

Според данните на Регионалното управление на образованието – София-град, сред професионалните паралелки най-предпочитана беше „Електронна търговия, маркетинг и реклама“ с английски език в Националната търговско-банкова гимназия, посочена 1508 пъти в заявленията. Следват „Банково, застрахователно и осигурително дело“ в същото училище с 1256 посочвания и „Мениджмънт и икономика“ с английски и немски език в Националната финансово-стопанска гимназия, избирана 1146 пъти.

При профилираните паралелки най-желана беше тази с интензивно изучаване на испански и втори чужд език английски в 164. гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес“ – 508 първи желания. Следват паралелката с интензивно изучаване на немски и втори чужд език английски в 91. немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ с 454 първи желания и тази с интензивно изучаване на английски и втори чужд език испански във Втора АЕГ „Томас Джеферсън“ с 324 първи желания.

Петима кандидат-гимназисти постигнаха максималния възможен бал от 500 точки. Четирима от тях бяха приети в Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“, а един – в 91. немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“.

В държавния план-прием за столицата бяха утвърдени общо 420 паралелки – 218 профилирани и 202 професионални. Сред класираните ученици 288 са от други области на страната.

С най-висок минимален бал на първото класиране беше Софийската математическа гимназия – 481,25 точки. Следват 91. немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ с 462,50 точки, 164. гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес“ с 454 точки и Технологично училище „Електронни системи“ към Техническия университет – София с 450,75 точки.

В първите десет по минимален бал попаднаха още Втора АЕГ, 73. СУ „Владислав Граматик“, НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, Първа АЕГ, 51. СУ „Елисавета Багряна“ и 9. Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“.

За участие в първото класиране в София бяха подадени 10 785 заявления. Некласираните на този етап бяха 798 кандидат-гимназисти, които участваха автоматично във второто класиране. Останалите ученици имаха възможност да се запишат или да подадат заявление за участие в следващо класиране. |