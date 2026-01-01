Премиерът Румен Радев прие строя на курсантите и сержантите от Висшето военновъздушно училище (ВВВУ)„Георги Бенковски“ в Плевен. Церемонията започва с изпълнение на гайди от оркестъра на военното училище.

Не забравяйте, че военната авиация е носител на добродетелите и гордостта на нацията. Помнете, че да си офицер от българските военновъздушни сили не е просто професия, а призвание чест и дълг пред отечеството. С тези думи премиерът Румен Радев се обърна към завършващите випускници.

Той им пожела смелост, чест и непреклонност по трудния път във военната авиация.

„Горд съм, че също съм випускник на това славно училище, където енергията и дръзновението на младостта се срещат с мъдростта и опитът на знанието. Където силни и устремени млади хора следват неотклонно своята мечта за полет, където се коват характери и чувство за дълг към отечеството“, каза премиерът.

Той отбеляза, че присвояването на офицерско знание не е просто тържествен акт, който отваря вратите за реализация, а е преди всичко отговорност. Днес се посвещавате на святата мисия – гарантиране на въздушния суверенитет на родината, обърна се Радев към випускниците. По думите му в тази мисия няма място за илюзии и тя е осеяна с риск, изпитания и безсънни нощи.

„Растящите непрекъснато предизвикателства в средата за сигурност, бурното развитие на иновациите, ще изискват от вас не само да усвоявате нова техника, а да се адаптирате непрекъснато към новите технологии, безпилотни летателни системи, изкуствения интелект, космос, кибероперации, които с огромна скорост променят характера на съвременните въздушни операции и помитат остарели догми, тактики и доктрини, но съм сигурен че ще успеете“, заяви премиерът.

Тази година випускниците на ВВВУ „Георги Бенковски“ и Професионалния сержантски колеж са 116. Професионалният сержантски колеж към ВВВУ „Георги Бенковски“ ще изпрати 64 кадети от формированията на ВВС, обучавани в задочна форма за придобиване на професионална квалификация „сержант“, посочиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Миналата година първи офицерски звания получиха 38 курсанти от 74-и випуск „Сливнишко-Драгомански“, обучавали се в седем военни специализации на ВВВУ „Георги Бенковски“.

В рамките на посещението си в града премиерът Румен Радев ще проведе среща с кмета Валентин Христов, областния управител Иван Петков и управителя на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – Плевен Калоян Къдрийски. Срещата ще се състои от 11:00 ч. в сградата на Областната администрация.