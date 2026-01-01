Временно движението при 380-и км на пътя Симитли – Кресна се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

От агенцията призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от „Пътна полиция“.

Тежка катастрофа между два камиона край Скравена

От Областната дирекция на МВР съобщиха във връзка с пътния инцидент, че по първоначална информация катастрофата е между два товарни автомобила и един лек автомобил в района на симитлийското село Черниче.

От полицията посочиха още, че лекият автомобил, който се е движил в посока Благоевград, е навлязъл в насрещната лента за движение и се е ударил в единия и във втория товарен автомобил.

Първоначално съобщиха, че са пострадали мъж и жена, пътуващи в лекия автомобил. По-късно от полицията съобщиха, че жената е загинала.