Столична община проведе специализирана акция в района на Централна гара, при която бяха установени седем души, водещи скитнически начин на живот, а проблемният участък беше разчистен. На хората е предложена подкрепа и възможност за настаняване в общински социални услуги. В действията участваха екипи на звено “Общинска полиция”, дирекция “Социални дейности” и Столичен инспекторат.

Един от установените при акцията хора е бил в тежко здравословно състояние и за него е организиран транспорт до лечебно заведение, където да получи необходимата медицинска помощ.

Акцията е част от системната работа на Столична община за подкрепа на хората без дом и в риск, както и за поддържане на реда и сигурността в градската среда.

Столична община

Над 550 места за временно настаняване

Столична община разполага с три центъра за временно настаняване с общ капацитет над 550 места. През 2025 г. в тях са били насочени и са ползвали подслон и подкрепа 183 души и семейства, а от началото на 2026 г. до момента – 95 потребители.

Престоят в центровете е с продължителност от 3 до 6 месеца в рамките на календарната година. Освен подслон, целта е хората да получат подкрепа за преодоляване на кризисната ситуация и възможност за последващо социално включване.

Работата с хора без дом често е затруднена поради липсата на здравно осигуряване, лични документи или отказ от предложената подкрепа, тъй като тя може да бъде предоставена само със съгласието на човека.

Мобилни екипи работят целогодишно

Столична община поддържа мобилни екипи, които работят целогодишно и реагират както на сигнали от граждани, така и при установяване на хора в риск. В работата с хора без дом се включват експерти от социалните, здравните и аварийните структури на общината, както и Общинска полиция.

Всеки случай се разглежда индивидуално според състоянието и потребностите на конкретния човек. При необходимост се осигурява съдействие за подслон, медицинска помощ, храна, хигиена, медикаменти и издаване на лични документи.

Важна част от работата е партньорството с неправителствени и хуманитарни организации, сред които „Каритас България“, „Конкордия България“, „Мисия без граници“, Българската хранителна банка и Българският Червен кръст. С тяхна подкрепа се осигуряват мобилна медицинска помощ и транспорт, възможности за хигиенизиране за хора, които не желаят настаняване, храна и медикаменти.

При установени психични проблеми хората се насочват към Центъра за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски“. През зимните месеци – от декември до април – Столична община съвместно с храм „Св. Параскева“ осигурява и безплатна топла храна и напитки.

Работата с хора без дом често включва сложни случаи, при които е необходимо едновременно да се осигури подкрепа за човека в риск и да се гарантират редът и сигурността в градската среда. Затова усилията на общината са насочени не само към реакция при конкретни сигнали, а и към последваща подкрепа според индивидуалните потребности на всеки човек.

Столична община напомня на гражданите, че най-бързият и лесен начин за подаване на сигнал за човек без дом, който се нуждае от помощ, е на телефон 112. Подадените сигнали се насочват към съответните екипи за проверка и реакция.