На изоставено летище на суровия западен бряг на австралийския остров Тасмания скоро ще бъде изградена необичайна стоманена конструкция, чиято цел е да съхрани историята на човечеството, ако климатичните промени доведат до глобална катастрофа.

Проектът, наречен „Черната кутия на Земята“ (Earth's Black Box), представлява масивен монолит с размерите на градски автобус. Той ще бъде изработен от стомана с дебелина 7,6 сантиметра, ще бъде обграден с бетонни панели и защитен със здрав стъклен покрив със соларни панели, които ще осигуряват автономното му захранване.

Ако строителството приключи по план, съоръжението трябва да заработи до края на годината.

Ще записва всичко – от температурите до политическите речи

Вътре ще бъде разположена система, която непрекъснато ще архивира стотици показатели, свързани с климатичните промени. Сред тях са глобалните температури, покачването на морското равнище, въглеродните емисии, загубата на биоразнообразие, както и политически речи, научни доклади и новинарски публикации.

„Това е практически неразрушимо, самозахранващо се устройство за запис на данни“, обяснява Роб Биймиш – основател на екологичната комуникационна агенция Rouser Lab, която е сред създателите на проекта.

В близко бъдеще данните ще бъдат достъпни онлайн, а посетителите на мястото ще могат да взаимодействат със системата чрез мобилните си телефони.

Послание към бъдещите цивилизации

Основната идея обаче е далеч по-амбициозна – ако човечеството не успее да овладее климатичната криза, „Черната кутия на Земята“ да остане като своеобразна капсула на времето за бъдещите цивилизации.

Според авторите тя ще предостави „безпристрастен отчет за събитията, довели до гибелта на планетата“.

Проектът съчетава функции на арт инсталация, архив на данни и предупреждение към обществото. Зад него стоят рекламната агенция Clemenger и артистичният колектив Glue Society, които го определят като призив за незабавни действия срещу климатичните промени.

„Планетата е самолетът, а човечеството – пилотът“

Името на проекта не е случайно. То препраща към самолетните „черни кутии“, които записват действията на пилотите и позволяват възстановяване на причините за авиационни катастрофи.

В случая ролите са символични – Земята е самолетът, а човечеството е неговият пилот.

„Самолетът все още е във въздуха. Все още имаме шанс да избегнем най-лошите последици от климатичните промени“, казва Роб Биймиш.

Строежът се забави с години

Проектът беше представен още през 2021 г. по време на климатичната конференция COP26 в Глазгоу и бързо привлече световното внимание. Тогава се очакваше строителството да приключи през 2022 г.

Четири години по-късно строежът все още не е започнал, въпреки че отделните елементи вече се изработват.

Според Биймиш забавянето се дължи на сложните инженерни решения, административните процедури и необходимото финансиране, което идва основно от дарители.

Експерти: Страхът сам по себе си не е достатъчен

Идеята предизвиква интерес сред учените, но и известен скептицизъм.

Климатологът проф. Катрин Хейхоу от Тексаския технологичен университет смята, че съоръжението може да се превърне в ценен архив на климатичните данни, но поставя под въпрос стратегията да се разчита на страха като двигател на промяната.

„Страхът може да повиши осведомеността, но ако хората не знаят какво могат да направят, най-често не предприемат нищо“, посочва тя.

Подобно мнение изразява и проф. Антъни Лайзеровиц от Йейлския университет. По думите му страхът е ефективен при непосредствени опасности, но климатичните промени представляват дългосрочен процес, който изисква постоянна обществена ангажираност.

Въпреки критиките, създателите на проекта остават убедени, че „Черната кутия на Земята“ ще напомня на хората, че все още има време да бъде избегнат най-лошият сценарий за бъдещето на планетата.