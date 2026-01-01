Пълномощията на кмета на омуртагското село Обител са прекратени предсрочно, обяви Общинската избирателна комисия (ОИК) в Омуртаг със свое решение от 6 юни, публикувано на страницата ѝ.

Посочва се още, че в ОИК-Омуртаг е получено писмо от председателя на Общинския съвет (ОбС) в града, към което е приложено заявление на кмета на село Обител Исмет Ереджебов.

В него той подава оставка с мотив - влошено здравословно състояние. "Предстои Общинският съвет в Омуртаг на редовното заседание пред юни да назначи временно изпълняващ длъжността", каза председателят на ОбС-Омуртаг Бахтишен Ахмедова.

Предвижда се провеждане на общоселско събрание, на което местната общност да предложи име на управник, добави председателят на ОбС. Предстои насрочването на частични местни избори за избор на кмет на населеното място.