Вътрешният министър Иван Демерджиев направи първи коментар за решението на Георги Кандев да напусне системата на МВР днес.

Георги Кандев напуска МВР: Да избирам между поста и принципите си е невъзможно

"Преди по-малко от час господин Кандев ме изненада със заявлението си за прекратяване на правоотношенията ни по собствена воля, без да има изложени мотиви. Аз го питах дали има конкретни мотиви, но той не изложи пред мен такива. По-скоро мотивите му бяха от личен характер, които не смятам, че трябва да споделям", каза Демерджиев.

"Аз съм възпитан, че мъжете трябва да говорят директно, в очите и високо и ако нещо трябваше да каже господин Кандев, трябваше да го каже в този разговор с мен, а не да четем постове във фейсбук. Не само, че никой не му е пречил, знаете от първия ден, че той се ползваше с пълното ми доверие, многократно съм го заявявал и в нито една секунда не е усещал нищо друго, освен подкрепа в работата си", допълни МВР министърът.

Той обясни, че няма как да не приеме оставка, заявена пожелание на някой, "който очевидно е мотивиран да го направи".

"Защо и как - знае той. Аз му пожелавам успех, включително в бъдещата политическа кариера. Но когато в окото на бурята, излезеш и оставиш хората си, за мен това не е много похвално. Не съм готов нито аз, нито политическото ръководство с предложения за титуляр, не сме обмисляли това. Включително сутринта проведохме оперативка с господин Кандев и нямаше никаки индикации за такова решение от негова страна и ще помислим да предложим фигура, която може успешно да се справи с тази задача", каза още министър Иван Демерджиев.

Кой е старши комисар Георги Кандев (БИОГРАФИЯ)

Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев напуска системата, това съобщи самият той с пост във фейсбук.

"Днес напускам МВР. Да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча - също. Разбрах посланието", заявява Кандев.

"30 години нося униформата със съзнанието, че законът е гръбнакът на държавата, че задачата на полицая не е да е удобен, а да е полезен. Затова не мога да бъда човека, който просто ще гледа страшно в камерите. Моята задача винаги е била да търся истината, да нося отговорност и да вземам решения, когато е трудно. В месеците преди изборите доказах, че мога да я изпълня, когато имам свобода и подкрепа. Всички полицаи го доказахме", посочва той в социалните мрежи и допълва: "Не искам да нося отговорност за решения, които не вземам и за фасада, която не искам да подпирам с името си. За доверието на хората няма указ"