Георги Кандев е роден на 27 февруари 1975 г. в Гоце Делчев.

На 24 февруари 2026 г. Георги Кандев е назначен за заместник главен секретар на МВР, като е предвидено да поеме ръководството на професионалното ръководство на ведомството при освобождаване на Мирослав Рашков от поста. Ден по-късно президентът Илияна Йотова подписва указ за прекратяване на правомощията на Рашков като главен секретар на МВР. Така Кандев поема временно и длъжността главен секретар на министерството. До днес,8 юни когато обяви, че напуска поста.

Образование

Завършва бакалавърска степен във ВИПОНД – МВР със специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ и магистърска степен в ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Благоевград със специалност „Право“.

Следдипломна квалификация „Криминално правосъдие" в Академията на ФБР в Куонтико, Вирджиния (САЩ) през 2008 г.

Преминава курсове за повишаване на квалификацията в Европол и Европейският полицейски колеж (CEPOL).

Професионална кариера

Работи в системата на МВР от 1999 г. Постъпва в Главна дирекция „Национална полиция“ и последователно заема длъжности по линия противодействие на престъпленията срещу собствеността и сигурност на спортни мероприятия.

В периода 2010 – 2011 г. е внд началник сектор „Трафик на хора“ в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП).

От 2011 до 2013 г. е началник сектор „Престъпления по пътищата" в ОДМВР – София.

От 2014 до 2015 г. е началник сектор „Хулиганство, екстремизъм и спортни мероприятия“ в ГДНП.

В периода 2015 - 2021 г. работи в сектор „Териториално обслужване“ на Охранителна полиция в ГДНП.

През 2021 г. е назначен за директор на ОДМВР – Благоевград.

Последно е заемал длъжността задграничен представител на България в Република Сърбия.

Награждаван многократно от министъра на вътрешните работи, от главния секретар на МВР и от директора на ГДНП за постигнати високи професионални резултати.