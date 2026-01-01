Развитието на територията на летище Стара Загора е сред основните приоритети, по които местната власт ще работи с финансиране по Фонда за справедлив преход. Това съобщи кметът на града Живко Тодоров на пресконференция, посветена на напредъка по проектите за трансформация на региона и усвояването на средствата, предвидени за областта.

Тодоров информира, че след проведени разговори с премиера Румен Радев и в Министерството на енергетиката, Министерството на транспорта и Министерството на регионалното развитие, е постигнато съгласие да се работи активно по развитието на територията на бившето летище.

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Основната идея е да бъде възстановена пистата и да се създадат условия за по-добра комуникативност и бъдещо развитие на района. Предвижда се за цялата територия да бъде изготвен подробен проект, който да определи отделните функционални зони и тяхното предназначение.

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Част от площите ще бъдат запазени за летищни дейности и за провеждане на мащабни събития, включително изложения, събори и концерти. Друга част от терена ще бъде развита като индустриална зона, в която да се привличат нови инвеститори и производства.

"Ще работим по това да възстановим пистата, да може там да кацат малки самолети, да има комуникативност на тази територия", заяви Тодоров и каза, че ще се предвидят и кацания на дронове.

БТА

"Ще имаме зона за летище, също така и за мероприятия като „БАТА АГРО", като събори, концерти и така нататък, която ще бъде развита с това предназначение, и ще имаме зона за индустрия, която трябва да снабдим с инфраструктура, за да може да създаваме там работни места, да инвестират предприятия, да създаваме индустрия. Това е основният акцент, върху който ще работим ние по Фонда за справедлив преход", каза още Живко Тодоров.

Според общинското ръководство развитието на зоната е ключово за създаването на нови работни места и за икономическата трансформация на региона, който е сред основните бенефициенти по Фонда за справедлив преход.