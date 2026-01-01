С голямо уважение се отнасям към всеки град и към колегите кметове. Убеден съм, че всеки от кандидатите би се справил достойно с тази отговорност. София е готова да бъде домакин на конкурса „Евровизия“ през 2027 г., но по-важното е България да се представи по най-добрия начин пред света и всички да работим заедно за тази кауза, независимо кой град ще получи домакинството.

Това заяви кметът на София Васил Терзиев по време на работна среща, организирана по покана на Българската национална телевизия с кметовете на градовете, заявили интерес и готовност да кандидатстват за домакинство на „Евровизия 2027“ - София, Пловдив, Варна и Бургас, съобщиха от Столична община.

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На срещата присъстваха също и заместник-кметовете на Столична община по “Култура и туризъм” Ирина Дакова и по “Сигурност” Лъчезар Милушев. Столичният кмет подчерта, че София има доказан опит в организирането на международни събития от голям мащаб. Като пример той даде финала на Giro d’Italia в България, който завърши в столицата.

„По време на събитието над 250 000 души изпълниха улиците на София и се събитието се превърна в истински градски фестивал. Това показа способността на града да посреща и организира мащабни международни прояви, заяви кметът Терзиев.

В изказването си той акцентира и върху уникалния характер на София. „Имам привилегията да съм кмет на град с девиз „Расте, но не старее“. София е град с изключително богата история, който е обичан от император Константин Велики, но същевременно продължава активно да се развива. Тя съчетава по впечатляващ начин историческо наследство, модерни възможности и красива природа.“, отбеляза също Терзиев.

Кметът подчерта още, че столицата разполага с най-добрата транспортна свързаност в страната, най-голямото летище в България и най-голямата зала за провеждане на подобно събитие.

София започна подготовка веднага след победата на Дара във Виена. Основните предимства на столицата като потенциален домакин: Инфраструктура и капацитет - столицата разполага с най-голямата зала в страната, с капацитет близо 18 000 места, която вече е била домакин на Детската Евровизия.

Свързаност - София предлага летище с най-голям капацитет, широк избор от международни полети и най-развитата хотелска база в страната, способна да посрещне хилядите делегати, журналисти и фенове.

Сигурност - Столичната община поставя сигурността сред основните приоритети в подготовката на подобно събитие и е готова да гарантира спокойствието на всички гости на България.

Опит - градът има доказан опит в организирането на големи международни събития - от Giro d’Italia до световни спортни първенства.

Столичната община разглежда евентуалното домакинство като дългосрочна инвестиция. Икономическият ефект няма да се измерва единствено с туристическия поток през май. Това е възможност за укрепване на международния имидж на града и за създаване на добавена стойност за бизнеса, културата и туризма в дългосрочен план. София е готова да започне работа веднага след вземането на решение за домакинството.

"Градът-домакин на "Евровизия" има ключова роля, но и ключова отговорност. Градовете-домакини в "Евровизия" по принцип не са сами, както и телевизията-домакин не е сама. Ние имаме цялата подкрепа на EBU, на "Евровизия" и на българското правителство.

Телевизията-домакин взима решенията, включително за града-домакин, но в партньорство с EBU. Тези решения се взимат след детайлно разглеждане на подадените кандидатури и след посещение на място на кандидатите. Посещенията на място са от представители на EBU и на телевизията-домакин", обясни генералният директор на БНТ Милена Милотинова.

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При провеждането на “Евровизия” Виена е посрещнала близо 320 000 посетители от 75 държави, а близо 100 000 посетители са присъствали на концертите, репетициите и телевизионните предавания. Градските събития са привлекли 219 000 души само за "Евровизия", посочват от БНТ.

Очаква се град, домакин, да стане ясен през юли, за да продължи работа по подготовката. До края на тази седмица четирите града - кандидати трябва да потвърдят дали продължават да участват в процедурата.