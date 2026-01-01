Все още и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев, който днес съобщи, че напуска системата, публикува емоционално видео, сякаш като са сбогуване, в социалните мрежи - в личния си профил във фейсбук.

Георги Кандев напуска МВР: Да избирам между поста и принципите си е невъзможно

"Нашата професия е такава, че ние работим непрекъснато с хора и всеки фалш и лицемерие, всяка изкуственост се усеща веднага. А на патрула на улицата, на униформения полицай на улицата не можеш да му излезеш и да му се правиш на нещо, което не си. Точно на 20-ата секунда той те е разбрал кой си, какъв си и какво можеш, и какво не можеш. Така че това е много важно за нашата професия. Говори със сърцето и с душата си. Ако го има в тебе, хората ще те разберат", посочва той.

Кандев разказва пред камерата, че е второ поколение полицай.

"Баща ми беше така и когато им заявих с майка ми, бях войник, връщах се от Плевен, и им заявих, че ще кандидатствам в Симеоново. Баща ми започна: Ти, нима не виждаш, аз не се прибирам, ще ти страда семейството цял живот. Всеки ден ще виждаш лоши неща, само с лошите ще се занимаваш. Но аз: не, благодаря! Аз съм го избрал. Това е моят път. Искам това. Когато ме приеха в Симеоново, той беше най-щастливият. И така се гордееше с мен до 2016 г., когато почина. И аз съм сигурен, че някъде отгоре, някъде отгоре се гордее с мен", казва с насълзени очи във видеото Георги Кандев.