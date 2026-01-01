Жена е с опасност за живота след тежкък инцидент, възникнал на пешеходна пътека в Бургас, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Случаят е от снощи, когато около 22.42 ч., на кръстовището между улиците „Христо Ботев“ и „Княз Борис I“ лек автомобил с бургаска регистрация, управляван от 19-годишен младеж от поморийското село Гълъбец, отнел предимството и блъснал пресичащата пешеходка.

Пострадалата жена, която е от Сливен, е транспортирана по спешност в УМБАЛ - Бургас. Тя е настанена за интензивно лечение в отделение „Реанимация“ с диагноза политравматизъм, като лекарите продължават да се борят за живота ѝ.

Водачът на автомобила е изследван на място с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, като апаратите са отчели отрицателни резултати. На младежа е взета и кръвна проба за химичен анализ. По случая е образувано досъдебно производство, което трябва да изясни всички обстоятелства около инцидента.