Възрожденска къща на актьора Борис Луканов, намираща се в подножието на средновековната крепост „Хисаря“ в квартал „Вароша“ в Ловеч, се превръща в арт пространство, вдъхновено от различни култури и епохи, съчетаващо традицията и съвремието, съобщи БТА.

Двигател на идеята е актьорът Георги Грозев. Той разказа, че къщата на големия български актьор Борис Луканов, от чието рождение тази година се навършиха 90 години, е предоставена за ползване от семейството му на Драматичен театър „Борис Луканов“ - Ловеч.

От около месец Творческа къща Grozarde и Народно читалище „Изкуство – 2022 г.“, с подкрепата на Драматичния театър и на семейството на Борис Луканов, са започнали инициативата да вдъхнат живот на тази къща и да тя да стане ново културно средище в Ловеч.

„Получава се успешно, самите хора от града вече я припознават като място за култура, със стил, с дух, което съчетава традиция и съвременност, което сме си поставили като цел и като задача“, казва актьорът.

Първото събитие в новото арт пространство бе Гетсби парти – вечер, посветена на стила и блясъка от началото на 20-и век.

БТА

Няколко дни след това градината на къщата отвори врати за друга инициатива – рисуване с летни коктейли, също преминала с голям интерес.

Петък вечер бе посветена на френската култура, като това е само началото на продължителен проект, целящ да развие още повече франкофонските традиции в града.

„България неизменно е свързана и повлияна от френската култура, още от преди освобождението ни, както през 20-и век така и днес продължават да се поддържат и развиват много ценни българо-френски отношения в сферата на културата и образованието. Затова решихме да направим градинско провансалско събитие“, каза Грозев.

Последното събитие преди лятната пауза ще е представяне на книгата „Женски профил“, която разказва за Цветана Бояджиева. Автори са нейните внучки Елиа и Кристиана Бояджиеви.

БТА

„Средствата, които събираме на тези събития, ги насочваме благотворително за реновиране и поддръжка на самата къща, двор и градина. Но сме набелязали няколко каузи, за които ще събираме средства, тъй като са важни за града и региона. Стараем се да предложим най-широк диапазон от събития културни - концерти, представения на книги, театрални пърформанси, ателиета по изкуства, уъркшопи, всичко, което е възможно“, заявява още Грозев.

Той вече е създал подобно арт пространство в София - Творческа къща Grozarde, с идеята да надгради и осъвремени читалищната дейност. През последните години посвещава работата си на това да се срещна с хора, които имат подобни на неговото виждане, да си подадат ръка и заедно да работят, да обменят артисти, художници, музиканти, споделят опита си.

Като актьор в Ловешкия театър той решава да създаде арт пространство и в малкия град Ловеч, срещайки съмишленици в лицето на Народно читалище „Изкуство – 2022 г.“. Първо отварят театрална школа, а след това заедно решават да вдъхнат нов живот на възрожденската къща на Борис Луканов.

„Четири жени, които сме настоятелите на това читалище, решихме да създадем онова нещо, което го е имало в града, но вече не съществува - театрална школа. Георги Грозев и Янислава Линкова повярваха в нашите идеи, мечти, планове“, разказа Вергиния Христова, председател на Народно читалище „Изкуство – 2022 г.“.

БТА

БТА

По думите ѝ тази идея прераства в следващата, свързана с къщата на Борис Луканов. „Това пространство успяваме да наситим с културни събития, различни от досега правените в Ловеч“, добави Христова.