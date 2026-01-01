Георги Кандев може да бъде освободен от длъжност, но не може да бъде прибран - това заяви бившият служебен премиер Андрей Гюров. Днес Кандев съобщи във фейсбук, че напуска МВР, тъй като да избира между поста и принципите си му е невъзможно.

Георги Кандев напуска МВР: Да избирам между поста и принципите си е невъзможно

"В краткия мандат на служебното правителство се убедих, че за полицая свободата не е бонус от властта. Тя е елементарна необходимост, гаранция, че законът стои над политическата целесъобразност. Преди изборите Георги Кандев показа как изглежда МВР, когато не чака инструкции накъде да гледа и какво да забелязва. Че когато професионалистът има свобода, полицията не се крие в храстите. Не бие под колоните. Не пази властта, а правата на гражданите и обществения интерес. Жалко е, че тази нормалност се оказа кратко изключение", посочи Гюров.

"Днес комисар Кандев напуска МВР. Но истинският въпрос е защо в България независимостта и свободата толкова често се оказват несъвместими с кариерата? Защо цената на поста е послушание? Защо лидерите се обграждат с удобни, а не със смели хора? Георги Кандев може да бъде освободен от длъжност, но не може да бъде прибран. Благодаря му, че влезе в кабитена "Гюров" и не подведе очакванията на гражданите", допълни експремиерът в служебния кабинет.