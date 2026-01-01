Силно земетресение разтърси крайбрежието на западната част на Куба. Трусовете продължиха около 20 секунди и принудиха кубинците да напуснат сградите и да излязат на улиците.

Американската геоложка служба съобщи, че земетресението е било с магнитуд 6,1 и е ударило на около 62 мили от западния край на острова.

„Първоначално просто ми се зави свят – не ми хрумна, че е земетресение, никога преди не бях преживявала такова нещо. Но щом осъзнахме какво може да е, излязохме бързо навън“, разказа пред АФП 47-годишният икономист Кармел Делгадо.

Кубинските власти заявиха, че трусът е бил усетен „в цялата западна част на страната“, а според репортерите на АФП – дори чак във Флорида.