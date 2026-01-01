Силно земетресение разтърси крайбрежието на западната част на Куба. Трусовете продължиха около 20 секунди и принудиха кубинците да напуснат сградите и да излязат на улиците.
Американската геоложка служба съобщи, че земетресението е било с магнитуд 6,1 и е ударило на около 62 мили от западния край на острова.
„Първоначално просто ми се зави свят – не ми хрумна, че е земетресение, никога преди не бях преживявала такова нещо. Но щом осъзнахме какво може да е, излязохме бързо навън“, разказа пред АФП 47-годишният икономист Кармел Делгадо.
Кубинските власти заявиха, че трусът е бил усетен „в цялата западна част на страната“, а според репортерите на АФП – дори чак във Флорида.
A magnitude 6.1 earthquake struck off the coast of western Cuba on Monday, with AFP journalists in Havana reporting 20 seconds of shaking that forced Cubans out of buildings and into the streets https://t.co/2a4woL22sV pic.twitter.com/94w7Tk7I9J— AFP News Agency (@AFP) June 8, 2026