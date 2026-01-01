Длъжности с висок корупционен риск се заемат след успешно издържан тест за почтеност, прие правната комисия на първо четене с промени в Закона за държавния служител. Вносител е Министерският съвет.

Разгледани бяха два законопроекта – на правителството и на Божидар Божанов от „Демократична България“.

Одобреният законопроект на МС предвижда още в тригодишен срок от успешно издържан тест за почтеност лицето да може да участва в последваща процедура за заемане на длъжност с висок корупционен риск, без да полага отново тест. За период от една година от неуспешно издържан тест за почтеност лицето не може да участва в процедура по заемане на пост с висок корупционен риск, приеха депутатите.

С наредба на МС ще бъдат определени предметът на изследване, общите психометрични стандарти, принципи и методи на измерване, условията и редът за провеждане на тестовете.

В действащото законодателство липсва механизъм за проверка на почтеността на държавните служители, заемащи длъжности с висок корупционен риск, пише в мотивите. Въвеждането на такъв механизъм е необходим с оглед на осигуряването на превенция, ограничаване на злоупотребите с власт и защита на публичния ресурс.

Определя се и кои служители да могат да бъдат назначавани на такива постове. Сред тях са главните и административните секретари в органите на изпълнителната власт, постоянният секретар на Министерството на външните работи, постоянният секретар на отбраната и секретарят на общината.

Според текстовете длъжности с висок корупционен риск се заемат от служители на ръководни и експертни длъжности, които инициират, организират и провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и сключват договори, както и служители на ръководни и експертни длъжности, които участват в подготвителните действия, в провеждането на процедурите за определяне на концесионер или в осъществяването на контрола по изпълнението на концесионните договори по Закона за концесиите.

Към този списък са и служители на ръководни и експертни длъжности, които участват в подготовката и предоставянето/възлагането на концесии по Закона за подземните богатства, Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и Закона за водите; служители на ръководни и експертни длъжности, изпълняващи функции на органи за финансово управление и контрол на средства от държавния бюджет, Европейския съюз или чужди средства съгласно Закона за публичните финанси; служители на ръководни и експертни длъжности, пряко ангажирани в звената за управление и разпореждане с имоти - държавна или общинска собственост.

Длъжностите се определят със заповед на органа по назначаването въз основа на утвърдените длъжностни характеристики за съответните длъжности.

Янка Тянкова от „Прогресивна България“ и председател на правната комисия, каза, че има становище от министъра на правосъдието по законопроекта на ДБ, в което голяма част от предложенията не се подкрепят.

Според „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“ не е ясно как точно се процедира с теста за почтеност, особено ако не бъде издържан. Велислав Величков от ПП заяви, че проектът е институционално оправдан, но недовършен и има нужда от основна преработка между двете четения.

ГЕРБ-СДС ще подкрепят и двата законопроекта, те са в правилната посока, заяви Рая Назарян. Тя счита, че не е правилно МС да изработва наредба, това трябва да направят няколко институции на база техния опит. Става въпрос за наредба, с която се определят предметът на изследване, общите психометрични стандарти, принципи и методи на измерване, както и условията и редът за провеждане на тестовете. Назарян допълни, че тригодишният период, в който да важи тестът, е дълъг.

От „Демократична България“ заявиха, че ще имат свои предложения между двете четения. Правната комисия отхвърли внесения от Божидар Божанов от ДБ законопроект за промени в Закона за държавния служител. С него се предлагаше назначаването на длъжности на хора с увреждания да става след провеждане на централизиран конкурс, в който участват само хора с трайни увреждания.