Служители на няколко институции започнаха днес да предупреждават собствениците на палатки, каравани и кемпери, разположени на плажа в местността Кара дере край Бяла, Варненска област. В акцията се включиха представители на Община Бяла, полицията, Агенцията по горите, Регионалната инспекция по околната среда и водите.

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Милен Илиев, главен експерт в Областната администрация Варна, припомни, че през септември миналата година бе изработена и приета Наредба, която определя условията и реда за определяне на местата за временно разполагане на каравани, палатки и къмпинги в зони А и Б, категоризирани в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Той изтъкна, че Кара дере и плажовете Иракли и Корал са със статут на зони за природосъобразен туризъм. Поради тази причина за тях зона А не е 100, а 500 метра от морето. Илиев допълни, че в съответствие с изискванията на законодателството кметът на Бяла е издал заповед през април тази година, която забранява поставянето на палатки и каравани в Кара дере. Въпреки това, дългата около 5 километра ивица е осеяна с тях. На практика около 50 на сто от територията на плажа всъщност е заета от подобни обекти, посочи Илиев. Той акцентира и върху това, че в местността има дюни, върху които е абсолютно забранено да се слагат съоръжения, а растенията да бъдат мачкани или газени.

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Според Закона за устройство на Черноморското крайбрежие глобите за нарушителите са между 500 и 1000 лева, при повторно нарушение – от 1500 до 3000, допълни Илиев. За нарушаване на дюни санкциите са от 10 до 30 хиляди лева.

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Служителите, включени в днешната акция, разлепиха масово предупреждения, че палатките, караваните и кемперите трябва да бъдат махнати, допълни Илиев. По думите му трябва да бъдат преместени и автомобилите. Ако собствениците не го направят доброволно в определения им срок, ще бъде докарана техника, която да изнесе всичко и да бъде оставено за съхранение на паркинг, посочи Илиев.

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Това е първата такава съвместна проверка във Варненска област, но няма да бъде последната, каза още експертът. По думите му ще бъдат обхванати и други общини и местности. Нито институциите, нито областната администрация, са против къмпингуването, но то трябва да става според изискванията на законодателството и с опазване на околната среда, изтъкна Илиев.