Пътят D106, който свързва полуостров Кап Фере с Бордо в югозападна Франция, днес прилича на сцена от апокалипсис. От двете му страни се редят овъглени автомобили, изпепелени семейни къщи и почернели дървета – единствените останки от някога гъстата борова гора.

Именно тук бушува един от най-разрушителните горски пожари във Франция след Втората световна война. Огнената стихия вече е изпепелила площ, четири пъти по-голяма от Париж, и е принудила повече от 260 000 души да напуснат домовете си.

Над 240 имота са напълно унищожени, като голяма част от тях са луксозни ваканционни вили, собственост на заможни семейства от Париж.

Къщи, превърнати в пепел

По протежение на D106, между Сен-Жан-д'Илак и Леж-Кап-Фере, почти всяка къща носи следите от огъня.

Край село Благон цяла вила е рухнала под въздействието на високата температура. В двора са останали само обгорели метални конструкции, тухли и овъглен пикап „Тойота“.

Водата в басейна е почерняла от сажди, по земята са разпръснати керемиди, а паднал електрически кабел продължава опасно да искри. В кухнята могат да бъдат разпознати единствено фурна, два радиатора и металните рамки на няколко стола.

Малко по-нататък пожарът е унищожил и центъра за обучение на кучета „Добри кучета“. Разтопени тунели за аджилити, овъглени рампи и обгоряла лодка лежат сред руините.

В близката горичка е открит трупът на сърна, която очевидно се е заплела в ограда, докато е бягала от пламъците.

Следите от бедствието

Снимки от Google Street View, заснети само преди няколко месеца, показват красиви бели вили с теракотени покриви и добре поддържани дворове. Днес на много от тези места са останали само външните стени и тухлените комини.

По пътя фермери използват трактори, за да прокопават противопожарни просеки, а тежка техника разчиства овъглените дървета и изгражда защитни линии срещу разпространението на огъня.

Само по протежение на D106 са унищожени най-малко 12 къщи и хиляди декари гора. Районът остава под полицейска охрана.

Пожарът „живее собствен живот“

Френският министър на вътрешните работи Лоран Нунес определи ситуацията в департамента Жиронд като „безпрецедентна“. По думите му пожарът вече е изпепелил над 40 000 хектара и се държи непредвидимо.

„Той е автономен, самоподдържащ се и се разпространява във всички посоки. Затова е изключително труден за овладяване“, заяви министърът.

Президентът Еманюел Макрон предупреди, че пред страната предстоят още трудни седмици.

„Следващите седмици ще бъдат тежки и трябва да издържим“, каза държавният глава при посещението си в Бордо.

Европа изпраща помощ

Европейският съюз вече изпрати допълнителни самолети за борба с пожарите във Франция. Военен транспортен самолет Airbus A400M, преоборудван за гасене на пожари, непрекъснато облива засегнатите райони със забавител на горенето.

В помощ на пожарникарите се включват и десетки доброволци, фермери и лозари. Сред тях е 52-годишният Флоран Дебрукер, който временно е изоставил бизнеса си с озеленяване, за да гаси тлеещите огнища.

„Правим каквото можем. Работим до три часа през нощта. Ако успеем да спрем огъня, всичко си заслужава“, казва той.

Послание от британското кралско семейство

Принцът и принцесата на Уелс също изразиха съпричастност към пострадалите.

„Мислите ни са с всички, засегнати от опустошителните горски пожари във Франция, Испания и Обединеното кралство. Благодарни сме на пожарникарите, спасителните екипи и доброволците, които работят неуморно в изключително тежки условия.

Тези бедствия са сурово напомняне за предизвикателствата, които носят все по-екстремните климатични явления, и за необходимостта да защитаваме както хората, така и природата“, се казва в тяхното изявление.