12-годишно дете пострада при отваря на врата на автобус от градския транспорт в Русе, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 27 юли на спирката на ул. „Св. Димитър Басарбовски“ №97, като при отварянето на вратата, е била притисната ръка на детето, пътник в автобуса.

След като автобусът е продължил по маршрута си, на бул. „Липник“, детето се е оплакало от болки, поради което са подали сигнал на 112 и са изпратени на място екип на Центъра за спешна медицинска помощ и служители на полицията.

Пострадалото дете е транспортирано в болница, където е установена фрактура на китката. Случаят е регистриран като неспазване на изискванията за безопасен превоз на пътници.

Пробата за алкохол на 48-годишния водач е била отрицателна.