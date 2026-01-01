Трима души от едно семейство загинаха, а младо момиче е в критично състояние след трагичен инцидент във водите край Шорхам-бай-Сий, Западен Съсекс.

Линейки, хеликоптери и спасителни екипи се втурнаха към мястото около 15:00 часа, след като рибари подали сигнал, че са видели четирима души да се борят във водата.

Спасителите извадили четиримата от морето, но въпреки усилията на парамедиците мъж, жена и тийнейджърка били обявени за мъртви. Четвъртото — по-младо момиче — било откарано в болница в критично състояние.

Полицията потвърди, че четиримата са от едно и също семейство. Смята се, че са влезли във водата от брега, за да плуват, но са се оказали в опасност.

Местни жители разказаха, че семейството е било на къмпинг в района на пристанището от няколко седмици.

„Те къмпингуваха точно между пристанищния ръкав и крепостта. Там са от няколко седмици. Хората обикновено не къмпингуват там“, разказа местен жител.

Имената на загиналите все още не са обявени. Техните близки са уведомени и получават подкрепа от специално обучени служители.

Полицията започна разследване, за да установи точните обстоятелства около трагедията. По думите на властите няма данни за други хора, които да са изчезнали във водата.

Мащабната спасителна операция продължи няколко часа. На място бяха изпратени осем линейки, хеликоптери, спасителни лодки и екипи на бреговата охрана.

Рибарят Алън Фейсър, който е бил в района, заяви, че морето е било бурно.

„Вятърът беше югозападен, така че обикновено вълните се вдигат доста. Около 15:00 часа приливът щеше да е доста висок“, каза той.

Депутатът от Ийст Уъртинг и Шорхам Том Рътланд определи случилото се като „трагедия“ и изрази надежда за възстановяването на младото момиче, което остава в болница.