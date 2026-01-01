От 28 юли до 7 август се въвежда временна организация на движението в района на ул. „Сердика“ в София заради ремонт на канал, съобщиха от Столичната община. За този период се забранява влизането, престоят и паркирането на превозни средства по ул. „Веслец“ в участъка между ул. „Искър“ и ул. „Триадица“, както и през кръстовището на ул. „Искър“ и ул. „Сердика“.

Посоката на движение по ул. „Веслец“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Триадица“ се променя, като движението ще се извършва от бул. „Княз Александър Дондуков“ към ул. „Триадица“.

Заради ремонтните дейности се променят и маршрутите на част от линиите на градския транспорт. Трамвайни линии №12 и №21 временно се закриват. Трамвайни линии №20 и №22 ще се движат до площад „Васил Левски“, като маршрутите им ще бъдат променени по бул. „Янко Сакъзов“.

Разкрива се временна трамвайна линия №22А, която ще свързва ж.к. „Красна поляна“ с Централна гара. Линията ще преминава през булевардите „Никола Мушанов“, „Възкресение“, „Константин Величков“, „Александър Стамболийски“, „Христо Ботев“, ул. „Струга“ и бул. „Княгиня Мария-Луиза“.

За периода на промените се разкрива и временна автобусна линия №А22ТМ, която ще се движи между метростанция „Константин Величков“ и площад „Васил Левски“.

От Столичната община уточняват, че за трамвайни линии №20 и №22 ще бъдат разкрити временни спирки на площад „Васил Левски“, като пътниците ще могат да използват и двете спирки за слизане и качване.

Временни спирки ще бъдат разкрити и за автобусна линия №А22ТМ по маршрута ѝ, включително по ул. „Пиротска“, ул. „Екзарх Йосиф“, бул. „Княз Александър Дондуков“, бул. „Тодор Александров“ и бул. „Константин Величков“.

Тази седмица е въведена временна организация на движението в районите „Лозенец“ и „Триадица“ заради миене по карета на улици и прилежащи пространства.