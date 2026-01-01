На 9 май в ЕС празнуваме Европа и това, което тя представлява - мир, единство, напредък и сигурност - все неща, които Русия не преследва, каза днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани с възможното участие на европейски лидери в парада в руската столица следващата седмица. Това предава кор. на БТА Николай Желязков.

За Русия 9 май е дата, на която отбелязването на края на Втората световна война се използва с пропагандна цел и за оправдание на военното нападение срещу Украйна, добави той. Ако държавите от ЕС и онези, които очакват да се присъединят, искат да изразят подкрепа, мястото за това е Киев, а не Москва, обобщи говорителят.

Вчера руското министерство на отбраната внесе уточнение, че парадът в Москва тази година ще покаже работата на военнослужещи от всички родове войски, включени в т. нар. "специална военна операция" в Украйна. Няма да бъде показвана военна техника заради оперативната обстановка във войната в Украйна, добави министерството.

Миналата година за тържествата в Москва на 9 май сред присъствалите бяха президентът на Сърбия Александър Вучич, премиерът на Словакия Роберт Фицо, сръбският член на Президентството на Босна и Херцеговина Желка Цвиянович, президентите на Китай Си Дзинпин, на Бразилия Луиз Инасио Лула да Силва и на Венецуела Николас Мадуро.