Русия ще отбележи годишнината от победата над нацистка Германия идния месец с военен парад на Червения площад в Москва, но без демонстрация на военна техника предвид оперативната обстановка във войната в Украйна, съобщи късно снощи руското Министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

Парадът, който традиционно се провежда на 9 май - деня, в който Германия обявява капитулация пред Съветския съюз във Втората световна война, сега ще отбележи 81 години от победата във войната, която руснаците наричат Велика отечествена.

Това е един от най-важните празници в руския календар, който позволява на намаляващия брой ветерани да се съберат и да преминат по улиците с медалите си, отбелязва Ройтерс. Той е съпътстван от изблици на емоции, излъчвания на игрални и документални филми, както и военна музика, допълва агенцията.

Тази година обаче по Червения площад в Москва няма да премине военна техника, обяви руското ведомство.

„Военнослужещи от висшите военни учебни заведения от всички типове и от отделните родове войски на Руската федерация ще вземат участие в парада", се казва в изявление на министерството.

В изявлението се посочва и че представители на определени образователни институции няма да участват, „както и няма да има колона от военна техника в парада във връзка с настоящата оперативна ситуация“.

В него се казва, че парадът ще демонстрира работата на военнослужещи от всички родове войски, участващи в „специалната военна операция“, както Кремъл нарича водената от Русия война в Украйна, обръща внимание Ройтерс.

Според министерството на отбраната това ще включва руските Стратегически ракетни сили, Аерокосмически сили и военнослужещи от екипажите на военноморски кораби. Самолети на военновъздушните сили ще извършат прелитания и в края на парада ще демонстрират „белите, сините и червените цветове на националното знаме“.

Повече от четири години след началото на войната руските сили продължават бавното си настъпление в Източна Украйна, посочва Ройтерс. Руски висши военни твърдят, че силите на Москва напредват по всички фронтове, а министерството на отбраната често обявява превземането на нови населни места, включително две снощи.

Преговорите с посредничеството на САЩ, целящи постигането на споразумение за уреждане на конфликта, са в застой, тъй като Вашингтон е съсредоточен върху конфликта в Близкия изток.

Президентът Владимир Путин казва, че Москва се стреми да превземе целия регион Донбас, в който влизат Донецка и Луганска област. Украйна отхвърля всяка възможност за оттегляне на силите си от тези области, части от които все още контролира.